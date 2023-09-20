В России открылся предзаказ на лимитированную PlayStation 5 в стиле Spider-Man 2 за 90 тыс рублей

Стоимость данного бандла составляет 90 тыс рублей. Покупатели смогут забрать свои комплекты 14 декабря, спустя два месяца после официального релиза игры, который запланирован на 20 октября.

Отметим, что множество игровых критиков уже успели оценить игру и поделиться своими впечатлениями в детальных превью.

К тому же данная акция может стать отличным подарком для фанатов вселенной Marvel и любителей игр на консолях. Единственное — высокая цена может стать препятствием для широкого круга потребителей.