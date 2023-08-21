В России открылся предзаказ на Mortal Kombat 1

Новая версия игры представит игрокам хорошо знакомые механики из предыдущих игр серии, сюжетный режим, онлайн-битвы и ряд известных бойцов, таких как Лю Кан, Рейден, Кун Лао и многих других.

Кроме того, в игре появятся гостевые персонажи, включая Хоумлендера из популярного сериала «Пацаны».