В России перестали продавать культовую игру The Last of Us Part II

Из-за проблем с доступом к PlayStation Network

Стало известно, что игровая студия Naughty Dog, разработчик дилогии The Last of Us сняла с продажи вторую часть экшена — The Last of Us Part II. Игру сняли с продажи в 180 странах мира, включая Россию и Казахстан.