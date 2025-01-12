В России перестали продавать культовую игру The Last of Us Part II

Опубликовано 12 января 2025, 19:301 мин.
В России перестали продавать культовую игру The Last of Us Part IIИз-за проблем с доступом к PlayStation Network
Стало известно, что игровая студия Naughty Dog, разработчик дилогии The Last of Us сняла с продажи вторую часть экшена — The Last of Us Part II. Игру сняли с продажи в 180 странах мира, включая Россию и Казахстан.
© Sony Interactive Entertainment
Причина — в проблемах с доступом к сервису PlayStation Network, к которому необходимо привязывать аккаунта Steam. Однако во многих странах PSN не работает. Это же касается сервиса Epic Games Store.
На днях в обоих сервисах появилось сообщение об обязательном наличии учётной записи PSN для доступа к игре.
Источник:Kotaku
Автор:Андрей Кадуков
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