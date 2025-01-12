В России перестали продавать культовую игру The Last of Us Part II

Причина — в проблемах с доступом к сервису PlayStation Network, к которому необходимо привязывать аккаунта Steam. Однако во многих странах PSN не работает. Это же касается сервиса Epic Games Store.

На днях в обоих сервисах появилось сообщение об обязательном наличии учётной записи PSN для доступа к игре.