В России платные предметы в играх начнут регулировать законом

Цель такой инициативы — предотвращение экономических угроз. Как отмечается, правовой статус будет установлен для игровой валюты, лутбоксов (коробок с призами), стриминговых платформ, донатов (пожертвований).

Для стриминговых и игровых платформ также предлагается ввести статус распространителей информации в интернете. Если закон будет принят, на такие сервисы будут распространяться требования по хранению на территории России и отправке в госорганы данных о приёме, передаче, обработке сообщений любых форматов, а также информации о пользователях. Это позволит обеспечить должный контроль по отношению к правонарушителям, распространяющим противоправную информацию и фейки, а также ограничить доступ детей к вредному контенту.