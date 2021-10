В России подорожали более 50 игр для PlayStation

Согласно данным источников, выросли в цене более 50 тайтлов, в числе которых такие хиты, как Tekken 7, Need For Speed и Metal Gear Solid V: Ground Zeroes. В списке подорожавших игр также оказались Persona 5 Royal, XCOM 2 Digital Deluxe Edition, Marvel Vs. Capcom: Infinite — Deluxe Edition, Street Fighter V: Champion Edition, Cities: Skylines — Mayor's Edition и прочие. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Отмечается, что российский PS Store поднял цены на некоторые игры на 400-500 рублей, тогда как некоторые стали дороже более чем на 1200 рублей. Причины этих изменений не раскрываются, а сами представители российского PS Store решили воздержаться от комментариев на эту тему.