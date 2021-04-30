В России подорожали игры для PlayStation 4

И на фоне этого становится ещё неприятнее от того, что в российском PlayStation Store внезапно выросли цены на игры для PlayStation 4. Так, например, подорожали такие тайтлы как Dreams (2849 рублей вместо 2599), Beyond: Two Souls (2149 рублей вместо 1799) и GT Sport (1429 рублей вместо 1349), пишет Gametech.

При этом цены на дисковые издания на данный момент остаются на прежнем уровне. Правда, вопрос того, насколько долгим будет такая «стабильность», всё ещё остаётся открытым.