В России появится собственный аналог ESRB для маркировки видеоигр

Основной задачей новоиспечённой организации является поддержка легального импорта и продажи видеоигр, а также информирование потребителей о возрастных ограничениях и содержании игр.

Одним из факторов, ставших предпосылкой для создания ассоциации, является рост спроса на видеоигры в России.

По данным исследований, в 2023 году россияне стали играть в видеоигры на 20% чаще, чем годом ранее. Это подтверждает актуальность создания системы маркировки и регулирования в этой сфере.

Ассоциация планирует предоставлять рекомендации по видеоиграм, основанные на российском законодательстве. Это позволит дистрибьюторам и ритейлерам предоставлять корректную информацию о возрастных ограничениях, наличии русского языка в игре и других параметрах, важных для потребителя.

На фоне роста популярности видеоигр ассоциация ставит перед собой амбициозные задачи по улучшению и защите сектора. Основной акцент сделан на предоставлении потребителям подходящих вариантов для покупки легально импортированных товаров.