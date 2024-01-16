В России разработали программу для запуска Windows-игр на Linux

Утилита, разработанная Михаилом Тергоевым, представляет собой мощный инструмент, который не только поддерживает операционную систему Альт от «Базальт СПО», но и совместим с прочими Linux-дистрибутивами.

Программа обладает широким функционалом, позволяя пользователям наслаждаться большинством современных игр на Linux-платформе.

Особенностью PortProton является его доступность и простота в использовании. Разработчики уделили особое внимание удобству пользователей, предоставив графический интерфейс с подробными подсказками на русском языке.

PortProton распространяется бесплатно под свободной лицензией MIT, а его код доступен на GitHub.

Программа поддерживает автоматическую установку популярных игр и игровых лаунчеров, таких как World of Tanks, League of Legends, Genshin Impact и т.д.