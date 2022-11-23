В России собрались регулировать виртуальную реальность

Бороться с такими рисками предлагается в том числе и введением маркировки компьютерного и другого развлекательного контента в дополнение к возрастным ограничениям.

Также в МВД предложили наделить кибердружины юридическим статусом. Они, в свою очередь, должны будут заниматься нахождением в Сети деструктивного, по их мнению, контента.