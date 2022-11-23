В России собрались регулировать виртуальную реальность

В России собрались регулировать виртуальную реальностьДостанется и AR
МВД РФ выступило с предложением о принятии нового закона. Он должен будет регулировать использование VR-систем, т.к, по мнению министерства, они несут потенциальные риски деструктивного воздействия на человека.
При этом представители власти не отрицают, что подобные меры будут применены и к дополненной реальности (AR).
Есть некие форматы потребления медиаконтента – это системы виртуальной и дополненной реальности. Они уже есть, они уже продаются, ими уже пользуются, в супермаркетах как развлечение предлагается. И там есть повышенный риск деструктивного информационно-психологического воздействия.
Бороться с такими рисками предлагается в том числе и введением маркировки компьютерного и другого развлекательного контента в дополнение к возрастным ограничениям.
Также в МВД предложили наделить кибердружины юридическим статусом. Они, в свою очередь, должны будут заниматься нахождением в Сети деструктивного, по их мнению, контента.