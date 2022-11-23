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10:00, 23 ноября 2022
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В России собрались регулировать виртуальную реальность

Достанется и AR

МВД РФ выступило с предложением о принятии нового закона. Он должен будет регулировать использование VR-систем, т.к, по мнению министерства, они несут потенциальные риски деструктивного воздействия на человека.

В России собрались регулировать виртуальную реальность

При этом представители власти не отрицают, что подобные меры будут применены и к дополненной реальности (AR).

Есть некие форматы потребления медиаконтента – это системы виртуальной и дополненной реальности. Они уже есть, они уже продаются, ими уже пользуются, в супермаркетах как развлечение предлагается. И там есть повышенный риск деструктивного информационно-психологического воздействия.

Александр Смирнов
Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России

Бороться с такими рисками предлагается в том числе и введением маркировки компьютерного и другого развлекательного контента в дополнение к возрастным ограничениям.

Также в МВД предложили наделить кибердружины юридическим статусом. Они, в свою очередь, должны будут заниматься нахождением в Сети деструктивного, по их мнению, контента.

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