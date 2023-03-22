В России создадут фонд для поддержки разработчиков игр в дроны

17:01, 22 марта 2023
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В России создадут фонд для поддержки разработчиков игр в дроныТакие игры нужны для подготовки специалистов
Появилась информация о намерениях правительства России создать специальный фонд для поддержки разработчиков симуляторов управления беспилотниками и подобной техникой.
Фото: Ergo2play.com
Как сообщается, такие игры вряд ли будут пользоваться спросом у широкой аудитории. Скорее такие продукты нужны для подготовки соответствующих специалистов.
Участники игровой индустрии считают, что выпустить такие симуляторы за короткое время сможет любая «состоявшаяся игровая студия».