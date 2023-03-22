В России создадут фонд для поддержки разработчиков игр в дроны

Как сообщается, такие игры вряд ли будут пользоваться спросом у широкой аудитории. Скорее такие продукты нужны для подготовки соответствующих специалистов.

Участники игровой индустрии считают, что выпустить такие симуляторы за короткое время сможет любая «состоявшаяся игровая студия».