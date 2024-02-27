В России создадут полностью отечественную игровую консоль

Дорожная карта РВИ, опубликованная на днях, помимо поддержки разработки компьютерных игр и VR/AR-технологий, ставит задачу по выпуску «полноценной консоли», созданной внутри России.

Новинка станет частью стратегии по дистрибуции игровых проектов на отечественных платформах и операционных системах. К сожалению, технические характеристики устройства пока не оглашены.

Ожидается, что консоль будет готова к 2027 году. РВИ пока не определилась с исполнителем проекта, но намерения организации выглядят многообещающе.

Создание российской консоли может стать важным шагом в развитии отечественной игровой индустрии и дать геймерам доступ к уникальным игровым проектам.