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Игры
Опубликовано 27 февраля 2024, 10:46
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В России создадут полностью отечественную игровую консоль

А что если получится?
АНО «Организация развития видеоигровой индустрии» (РВИ) поделилась амбициозными планами: в России будет создана полностью отечественная игровая консоль!

Дорожная карта РВИ, опубликованная на днях, помимо поддержки разработки компьютерных игр и VR/AR-технологий, ставит задачу по выпуску «полноценной консоли», созданной внутри России.

Новинка станет частью стратегии по дистрибуции игровых проектов на отечественных платформах и операционных системах. К сожалению, технические характеристики устройства пока не оглашены.

Ожидается, что консоль будет готова к 2027 году. РВИ пока не определилась с исполнителем проекта, но намерения организации выглядят многообещающе.

Создание российской консоли может стать важным шагом в развитии отечественной игровой индустрии и дать геймерам доступ к уникальным игровым проектам.

Источник:РВИ
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Россия
,
#игровая консоль