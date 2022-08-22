В России создали эмулятор PlayStation 5. Он запускает SDK-сэмплы консоли в 60 fps

Так, ещё несколько месяцев назад российский разработчик InoriRus представил раннюю версию собственного эмулятора PlayStation 4 и PlayStation 5. Проект носит название Kyty и уже с самого начала умеет запускать ряд коммерческих игр с 2D-графикой.

Сейчас же автор показал, на что способна версия Kyty под номером 0.2.0. В опубликованном девелопером ролике можно увидеть, как эмулятор запускает ряд SDK-сэмплов PlayStation 5 при разрешении 720р и кадровой частоте 59-60 fps.

Помимо этого, InoriRus показал, что его софт может запустить приключенческий платформер Blackhole при 5-15 fps, а пошаговая стратегия Worms W.M.D. — при 14-16 fps.

Отметим, что тестирование проходит на компьютере на базе Intel Core i7-7400 с видеокартой NVIDIA GTX 1050 Ti. Таким образом, более мощные ПК, в теории, смогут показать куда более интересный результат.