В России создали работающий эмулятор PlayStation 4

Проект получил название Kyty и, по словам создателя, на данный момент находится лишь на раннем этапе прогресса. Актуальная версия получила номер 0.1.0. Уже сейчас она способна запускать часть 2D-игр для консоли Sony прошлого поколения.

В качестве примера работы своего эмулятора, InoriRus показал процесс запуска и геймплей Worms W.M.D: