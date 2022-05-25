В России создали работающий эмулятор PlayStation 4

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В России создали работающий эмулятор PlayStation 4И планируют создать такой же, но для PS5
Пока одни авторы демонстрируют заметный прирост производительности в эмуляторе PS2, российский девелопер под ником InoriRus показал, как его разработка запускает игры для PS4.
Проект получил название Kyty и, по словам создателя, на данный момент находится лишь на раннем этапе прогресса. Актуальная версия получила номер 0.1.0. Уже сейчас она способна запускать часть 2D-игр для консоли Sony прошлого поколения.
В качестве примера работы своего эмулятора, InoriRus показал процесс запуска и геймплей Worms W.M.D:
Что самое интересное, демонстрация проходила на достаточно слабом по современным меркам ПК — с процессором Intel Core i5-7400 и видеокартой NVIDIA GTX 1050 Ti.
Российский разработчик уже заявил, что в его планы входит не только доработка эмуляции PlayStation 4, но также и изобретение возможности запускать игры с PlayStation 5 на персональных компьютерах.