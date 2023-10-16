В России стали в 4 раза реже покупать лицензионные версии видеоигр

Так, за это время было продано всего 133,9 тыс штук против 547,1 тыс годом ранее, согласно данным «Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр».

При этом стоимость одной игры на физическом носителе за год выросла на 75%: с 3,7 тыс до 6,4 тыс рублей за штуку.

Основной причиной падения продаж стал рост стоимости игр и активное распространение контрафактных копий на различных онлайн-площадках.

Официальные ритейлеры сталкиваются с конкуренцией со стороны «серых» продавцов на маркетплейсах, предлагающих товары по более низким ценам. Несмотря на утверждения крупнейших маркетплейсов о борьбе с контрафактной продукцией, проблема остаётся актуальной.