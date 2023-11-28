В России стартовал предзаказ карманной консоли Steam Deck OLED

Основной особенностью новинки является не только её улучшенный экран, но и модернизированный процессор, а также увеличенная продолжительность работы.

По словам представителей Valve, благодаря использованию передовых технологий, автономность устройства увеличилась на 50%.

Кроме того, в Steam Deck OLED появилась поддержка Wi-Fi 6E и отдельная Bluetooth-антенна, что позволяет подключать внешние устройства без задержек. При этом консоль стала легче на 30 граммов и меньше нагреваться под нагрузкой.

На данный момент в DNS доступны для предзаказа две версии консоли: с встроенным хранилищем на 512 ГБ и на 1 ТБ, стоимостью 89 999 рублей и 99 999 рублей соответственно.

Продажи начнутся 14 декабря.