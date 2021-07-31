В России упали цены на игровой облачный сервис Nvidia GeForce Now

Об этом сообщила команда GFN.ru. Отмечается, что купить подписку по сниженной цене можно вплоть до 2 августа. Размер скидки на премиум-подписку на 180 или 365 дней составляет 25%. Для ее получения необходимо при покупке ввести промокод SUMMER. Таким образом геймеры смогут играть всего за 20 рублей в сутки.

Итак, премиум-подписка на 180 суток обойдется в 3749 рублей вместо исходных 4999 — экономия 1250 рублей. Сэкономить 2500 рублей, в свою очередь, можно на покупке премиум-подписки на 360 дней — цена упала с 9999 рублей до 7499.

Напомним, что игровой облачный сервис Nvidia GeForce Now для россиян доступен под названием GFN.ru