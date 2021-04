В России внезапно выросла цена на хитовый эксклюзив PlayStation 4

Напомним, что ранее игра продавалась в PS Store за 4 599 рублей, тогда как сейчас ее можно приобрести на 400 рублей дороже. В то же время, цена цифрового расширения The Last of Us 2, в составе которого саундтрек, артбук, тема для PS4 и аватары, осталась прежней — 5099 рублей. На данный момент неизвестно, чем обусловлено подорожание. Сама Sony не уведомляла пользователей о нем.

В конце марта в сети были опубликованы результаты церемонии награждения BAFTA. На этом мероприятии, в рамках которого были подведены итоги 2020 года в сфере компьютерных развлечений, игре The Last of Us 2 удалось заполучить приз зрительских симпатий.