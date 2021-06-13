В России вновь выросли цены на игры для PlayStation

Так, в российском PlayStation Store выросли цены сразу на несколько тайтлов. В частности, подорожание затронуло игру “Жизнь После”, которая ранее продавалась за 4 499 рублей, тогда как сейчас []доступна](https://store.playstation.com/ru-ru/product/EP9000-CUSA09176_00-DAYSGONECOMPLETE) за 4 999. Помимо прочего выросла цена и на “Одни из нас. Обновленная версия” — с 1 199 рублей до 1 429. Стоимость экономической стратегии Tropico 6 выросла с 3499 рублей до 3 579, тогда как издание []Tropico 6 El Prez Edition](https://store.playstation.com/ru-ru/product/EP4365-CUSA08154_00-T6POSTPREZBUNDLE) теперь продают за 3 929 рублей вместо прежних 3 749.

Напомним, что ранее в PlayStation Store стали дороже Valkyria Revolution, Persona 5 и Yakuza Kiwami.