В России впервые будут судить человека за создание читов для World of Tanks

Игры
Сегодня в 10:49
1 мин.
В России впервые будут судить человека за создание читов для World of TanksСумма ущерба оценивается в более 600 млн рублей
Как стало известно, в отношении жителя Екатеринбурга Андрея Кирсанова было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в создании читов для игр World of Tanks и World of Warships, а также их распространении через собственный сайт.
На данный момент ущерб, нанесённый Кирсановым компании Wargaming, оценивается в 670 млн рублей. При этом отдельно отмечается тот факт, что данный случай — первый подобный в России, когда возбуждается уголовное дело за несанкционированное вмешательство в игровую индустрию.
Согласно имеющимся данным, обвиняемый успел продать тысячи пакетов с программами, которые позволяли получить преимущества в бою с соперниками. В том числе за счёт автоматического наведения прицела на технику оппонента. Были в пакете и специальные боты, автоматически управлявшие техникой, что позволяло зарабатывать внутриигровую валюту без участия игрока.
Источник: Газета.ру