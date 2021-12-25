В России впервые будут судить человека за создание читов для World of Tanks

На данный момент ущерб, нанесённый Кирсановым компании Wargaming, оценивается в 670 млн рублей. При этом отдельно отмечается тот факт, что данный случай — первый подобный в России, когда возбуждается уголовное дело за несанкционированное вмешательство в игровую индустрию.

Согласно имеющимся данным, обвиняемый успел продать тысячи пакетов с программами, которые позволяли получить преимущества в бою с соперниками. В том числе за счёт автоматического наведения прицела на технику оппонента. Были в пакете и специальные боты, автоматически управлявшие техникой, что позволяло зарабатывать внутриигровую валюту без участия игрока.