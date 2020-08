В России выросли цены на игры Ubisoft

Так, цены выросли на ряд популярных тайтлов компании, в числе которых как Assassin's Creed Odyssey, так и Assassin's Creed: Origins, Far Cry 5, Anno 1800, The Crew 2, Watch Dogs 2, Far Cry New Dawn и прочие. Чаще всего стоимость тайтлов возрастала с 1999 рублей до 2499 рублей.

Стоит отметить, что некоторые тайтлы подорожали одновременно во всех цифровых магазинах. Однако некоторые игры, к примеру Assassin's Creed Odyssey, все еще можно приобрести по прежней цене в сервисе цифровой дистрибуции Steam, тогда как в Epic Games Store и Uplay цена обновлена.