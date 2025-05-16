В России вышла RPG «Струны судьбы XI: Волшебный сон» в лучших традициях Might&Magic

Игра предлагает открытую вселенную Литеи — руины древней цивилизации, где магия переплетается с технологиями. Игроку предстоит собрать команду, раскрыть тайны магических снов и остановить древнее зло.

Особенности игры включают более 100 квестов, 600+ уникальных NPC, кастомизацию персонажей, 30 видов монстров, 12 типов оружия, 9 школ магии и 15 подземелий. Мир площадью 2,5 × 2,5 км будет расширен до 5 × 5 км в будущих DLC.