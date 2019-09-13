В России запретили новую Call of Duty из-за американской пропаганды

В итоге российское интернет-издание DTF обратилось в колл-центр PlayStation Store, где получила ответ: игру сняли с продажи по решению Activision, а деньги за предзаказы вернут. Что касательно повторного появления игры в магазине, то она там очень вряд ли появится. Когда же журналисты задали прямой вопрос: ”Это значит, что игра вообще не выйдет у вас?”, оператор сервиса дал конкретный ответ: ”Да”.
Напомним, что игру практически сразу после анонса начали критиковать российские СМИ. Так, в качестве одной из претензий они называли позитивное отображение в игре организации “Белые каски”, которую власти Российской Федерации активно критикуют.
UPD: представители Activision заявили, что компания "продолжает работать" над тем, чтобы на следующих выходных владельцы PlayStation 4 наконец-то смогли получить доступ к открытому бета-тестированию игры. Касательно релиза Modern Warfare на PlayStation 4 компания сказала, что вопрос пока "решается".