В России запретили новую Call of Duty из-за американской пропаганды

Напомним, что игру практически сразу после анонса начали критиковать российские СМИ. Так, в качестве одной из претензий они называли позитивное отображение в игре организации “Белые каски”, которую власти Российской Федерации активно критикуют.

UPD: представители Activision заявили, что компания "продолжает работать" над тем, чтобы на следующих выходных владельцы PlayStation 4 наконец-то смогли получить доступ к открытому бета-тестированию игры. Касательно релиза Modern Warfare на PlayStation 4 компания сказала, что вопрос пока "решается".