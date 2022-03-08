В российском Steam исчезла возможность купить игры от создателей S.T.A.L.K.E.R.

Тем удивительнее, что российские пользователи Steam внезапно обнаружили, что не могут добавить в корзину игры из серий S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки». При этом, что важно, до сих пор от имени GSC Game World никаких официальных заявлений сделано не было. То есть компания не говорила о намерении прекратить продажи своей продукции на территории России.