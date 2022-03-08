Игры
Вчера в 22:38
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В российском Steam исчезла возможность купить игры от создателей S.T.A.L.K.E.R.Официальных заявлений на этот счёт сделано не было
За последнюю неделю немало игровых разработчиков успели заявить о прекращении продаж своих игр россиянам. В их числе отметились Rockstar Games, Ubisoft и т.д. Но GSC, известная серией S.T.A.L.K.E.R. никак не высказывалась на этот счёт.
Тем удивительнее, что российские пользователи Steam внезапно обнаружили, что не могут добавить в корзину игры из серий S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки». При этом, что важно, до сих пор от имени GSC Game World никаких официальных заявлений сделано не было. То есть компания не говорила о намерении прекратить продажи своей продукции на территории России.
Напомним, что ранее CDPR, студия, создавшая серию «Ведьмак» и Cyberpunk 2077, заявили об уходе с российского рынка. В ответ на это пользователи из Китая начали массово занижать оценки последней игре компании.
Источник: Коммерсантъ