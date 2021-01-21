В самом реалистичном авиасимуляторе нашли "дворец Путина"

Напомним, что нескольким ранее оппозиционный политик Алексей Навальный разместил на своем YouTube-канале новый ролик, в котором сообщается о предполагаемом “дворце Путина”. На сегодняшний день это видео находится на первом месте в трендах платформы, а количество просмотров достигло 38 млн. Вскоре после этого автор YouTube- канала Skillnez решил проверить, есть ли в авиасимуляторе Microsoft Flight Simulator “дворец”, о котором говорится в ролике Навального. Как выяснилось, такой в игре действительно имеется.

Напомним, что сама карта в тайтле реализовывалась посредством процедурной генерации и искусственного интеллекта, за счет чего большое количество незначительных объектов выглядят плоскими.