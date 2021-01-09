В самый реалистичный авиасимулятор скоро добавят истребитель F-15

Занимается разработкой проекта мододел DC Designs, который и раскрыл информацию о грядущем дополнении к Microsoft Flight Simulator. Он рассказал, что пакет будет состоять из четырёх версий F-15 Eagle (C, D, E и I), а его цена составит 37 долларов или 2,7 тыс рублей. Релиз аддона состоится уже 20 и 21 января, по словам всё того же разработчика дополнений.