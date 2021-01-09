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В самый реалистичный авиасимулятор скоро добавят истребитель F-15
Удивительно, какого уровня реализма удалось достичь Microsoft в своей новой игре
В сети появилась информация, которая явно порадует большинство фанатов Microsoft Flight Simulator. Как оказалось, в самый реалистичный авиасимулятор уже совсем скоро добавят истребитель F-15.
Занимается разработкой проекта мододел DC Designs, который и раскрыл информацию о грядущем дополнении к Microsoft Flight Simulator. Он рассказал, что пакет будет состоять из четырёх версий F-15 Eagle (C, D, E и I), а его цена составит 37 долларов или 2,7 тыс рублей. Релиз аддона состоится уже 20 и 21 января, по словам всё того же разработчика дополнений.
Отметим, что симулятор Microsoft получился настолько качественным, что в сети его лицом к лицу сталкивают с видеозаписями реальных полётов. И если не знать заранее, где игра, а где реальная съёмка, порой бывает очень сложно понять, что виртуальная, а где «реальная» реальность.