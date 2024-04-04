В сервисе VK Play началась продажа исторической игры «Смута»

Сюжет основан на книге «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», поэтому игрок берёт управление за князя Юрия Милославского, который отправляется в Москву, захваченную интервентами, и идёт отбивать город в составе Войска Второго Ополчения под предводительством князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина.

Игра стоит 2015 рублей, до релиза отдавалась со скидкой за 1612 рублей. Прохождение игры должно быть вариативным в части миссий, также разработчики обещают ритмичную боевую систему с низким порогом входа, что позволит вовлечься в игровой процесс и новичкам.

Также в VK Play доступна бесплатная демоверсия под названием «Смутное время», вышедшая за неделю до релиза полноценного тайтла.