В сеть слили 11 минут игрового процесса новой Half-Life

То есть да, вы все правильно поняли — в сети появилось видео с геймплеем новой Half-Life. Правда, видеоролик сложно назвать по-настоящему новым — он уже был продемонстрирован чуть ранее на канале Adam Savage’s Tested. Правда в новом видео некто сделал упор на всех геймплейных моментах исходного ролика, а также стабилизировал изображение, чтобы его было удобнее смотреть. По итогу от 30 с лишним минут осталось всего 11, но зато все кадры — чистейший геймплей.

Напомним, что Half-Life: Alyx выйдет уже в начале следующего года — в марте 2020 года. Для игры будет необходимо иметь VR-шлемы и достаточно мощное для всего этого дела компьютерное железо.