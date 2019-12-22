Игры
Сегодня 20:48
В сеть слили 11 минут игрового процесса новой Half-Life
Наконец-то!
Анонс долгожданной новой игры во вселенной Half-Life случился практически месяц назад — 21 ноября — но уже успел стать причиной для множества споров. В числе прочих, игроки поднимают вопросы, касающиеся удобства игры, учитывая, что весь упор в новинке сделан на технологию виртуальной реальности. Но, если судить по опубликованному видео с игровым процессом Half-Life: Alyx, все у Valve получается отлично.
То есть да, вы все правильно поняли — в сети появилось видео с геймплеем новой Half-Life. Правда, видеоролик сложно назвать по-настоящему новым — он уже был продемонстрирован чуть ранее на канале Adam Savage’s Tested. Правда в новом видео некто сделал упор на всех геймплейных моментах исходного ролика, а также стабилизировал изображение, чтобы его было удобнее смотреть. По итогу от 30 с лишним минут осталось всего 11, но зато все кадры — чистейший геймплей.
Напомним, что Half-Life: Alyx выйдет уже в начале следующего года — в марте 2020 года. Для игры будет необходимо иметь VR-шлемы и достаточно мощное для всего этого дела компьютерное железо.
Half-Life: Alyx - 11 минут игрового процесса