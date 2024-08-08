В сеть слили брошюру российской игровой консоли на базе процессора «Эльбрус-2С3»

Пока у приставки нет названия, но уже известны характеристики, дизайн и предполагаемая дата выхода — 2028 год.

Консоль будет оснащена российским чипом «Эльбрус-2C3», который имеет два мощных ядра с архитектурой шестого поколения. В устройстве также будет графический ускоритель PowerVR GX6650, три видеовыхода и два контроллера памяти DDR DRAM.