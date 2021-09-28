В сеть слили дату бета-тестирования Battlefield 2042

Об этом Хендерсон написал в своём Twitter. Как отметил инсайдер, «бета» начнётся 6 октября и продолжится до 9 числа включительно. По словам Хендерсона, тестирование может продолжится и дольше 9 числа.

Как отмечается, слова инсайдера подтверждаются тем, что на сервисе Bilibili у игры Battlefield 2042 есть собственный официальный аккаунт, и там появилось несколько изображений, свидетельствующих о том, что тестирование действительно будет.