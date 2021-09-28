В сеть слили дату бета-тестирования Battlefield 2042

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В сеть слили дату бета-тестирования Battlefield 2042По идее, тестирование должно начаться 6 октября
Инсайдер Том Хендерсон, который часто делится с пользователями информацией о продуктах до их релизов сообщил, что 6 октября на китайском стриминговом сервисе Bilibili пройдёт бета-тестирование игры Battlefield 2042.
Об этом Хендерсон написал в своём Twitter. Как отметил инсайдер, «бета» начнётся 6 октября и продолжится до 9 числа включительно. По словам Хендерсона, тестирование может продолжится и дольше 9 числа.
Как отмечается, слова инсайдера подтверждаются тем, что на сервисе Bilibili у игры Battlefield 2042 есть собственный официальный аккаунт, и там появилось несколько изображений, свидетельствующих о том, что тестирование действительно будет.