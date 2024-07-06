В Сеть слили дату презентации консоли PlayStation 5 Pro

По большому счёту это приблизительная дата, связанная с проведением игровой выставки Tokyo Game Show, в которой Sony в последний раз участвовала в 2020 году. В 2024 мероприятие пройдёт с 26 по 29 сентября: вот в эти даты и может быть представлена консоль.

Инсайдеры связывают презентацию PS 5 Pro с выставкой Tokyo Game Show потому, что это масштабное мероприятие, на котором будут представлены 3000 стендов. Благодаря такому размаху эта выставка — отличное место для презентации ожидаемой новинки.

Также Sony может представить улучшенную PS 5 Pro именно осенью, чтобы успеть к новогодним праздникам, накануне которых начинается повышенный спрос на консоли и игровые проекты.

И представлена консоль нового поколения будет преимущественно для западной аудитории, поскольку в Японии лидером по охвату пользователей традиционно является Nintendo Switch.