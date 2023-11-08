В сеть слили дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 — февраль 2024 года

Согласно последним утечкам информации из студии GSC Game World, разработчики нацеливаются на выпуск S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl именно в этот период.

Предварительные этапы разработки уже расписаны: к концу ноября ожидается завершение «мастер-версии» игры, а с декабря по январь команда сосредоточится на финальной версии, которая предстанет перед игровыми журналистами.

С 22 января начнётся разработка патча первого дня, который планируется выпустить одновременно с игрой.

Официальная дата релиза пока не объявлена и хотя последний сдвиг графика указывал на «I квартал 2024 года», остаётся вопрос, удастся ли студии уложиться в эти сроки или же игрокам придётся столкнуться с очередной задержкой.