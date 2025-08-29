В сеть слили детали портативной PlayStation 6 — RDNA 5, Zen 6 и до 48 ГБ памяти

В основе устройства окажется APU AMD Kanis, выполненный по 3-нм техпроцессу TSMC. CPU объединяет 4 ядра Zen 6C для игр и 2 энергоэффективных Zen 6 для фоновых задач.

За графику отвечает RDNA 5 с 16 вычислительными блоками, прирост производительности на блок — около 60% относительно GPU PS5. Поддерживается апскейлер FSR 4.

Объем LPDDR5X-памяти ожидается от 24 до 36 ГБ, но в инсайде упоминается и вариант с 48 ГБ. Консоль получит 192-битную шину и GPU с частотой 1,2 ГГц в портативе и до 1,65 ГГц в док-режиме.

Дисплей — 1080p с частотой 60/120 Гц. По мощности устройство обеспечит 50–75% производительности PS5 в портативном режиме и до 2,6 раз быстрее её при трассировке лучей. Консоль будет обратно совместима с играми для PS4 и PS5.

Цена новинки — примерно $449–$499. Производство стартует летом 2027 года, релиз — осенью того же года.