В сеть слили длинное видео с геймплеем новой игры Valve

Сообщается, что сейчас идет активное закрытое бета-тестирование, в котором участвуют сотрудники компании.

Пользователь под ником Neon Prime опубликовал фрагмент видео, где один из персонажей передвигается по воздушным путям, напоминающим железнодорожные. Этот метод перемещения напоминает механику из Bioshock Infinite.

Из видео можно получить представление о графике игры, сочетающей элементы визуального стиля Team Fortress 2, Overwatch и Half-Life 2.

В ролике также показаны несколько доступных играбельных персонажей, каждый из которых имеет уникальные способности и стиль игры.

Когда именно Valve намерена анонсировать Deadlock, пока неизвестно. Однако многие игровые инсайдеры утверждают, что презентация многопользовательского шутера может состояться уже в ближайшее время.