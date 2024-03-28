В сеть слили фото белого Xbox Series X без дисковода

Дизайн консоли, запечатлённой на фото, не претерпел значительных изменений по сравнению с классической Series X. Главное отличие – отсутствие дисковода.

Ожидается, что белая Xbox Series X будет дешевле дисковой версии, которая сейчас стоит $499.99.

При этом, несмотря на растущую популярность цифровых игр, Microsoft не отказывается от физических носителей. Глава Xbox Фил Спенсер заявил, что компания будет ориентироваться на предпочтения пользователей.

Новая модель Xbox без дисковода – это шаг навстречу тем, кто предпочитает цифровую дистрибуцию игр, а также способ для Microsoft адаптироваться к меняющимся тенденциям на рынке.

Ожидается, что белая консоль поступит в продажу летом 2024 года.