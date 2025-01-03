В сеть слили фото матплаты Nintendo Switch 2

Опубликовано 03 января 2025, 07:371 мин.
В сеть слили фото матплаты Nintendo Switch 2Анонс ожидается уже на следующей неделе
На Reddit появились изображения материнской платы Nintendo Switch 2, подтверждающие использование чипа NVIDIA Tegra 239.
Чип оснащен восьмиядерным CPU ARM Cortex-A78AE и GPU на архитектуре Ampere с 2048 CUDA-ядер. Консоль поддерживает технологии DLSS Super Resolution и Ray Reconstruction, что подтверждает наличие аппаратного рейтрейсинга.
На плате также видна память SK Hynix LPDDR5 объемом 12 ГБ. Однако встроенной генерации кадров (Frame Generation) не ожидается, что делает консоль слабее даже Xbox Series S.
Ожидается, что в док-режиме Switch 2 будет поддерживать максимум 4K при 30 FPS. Да, новинка Nintendo продолжит концепцию гибридной консоли, сочетая портативный и домашний режимы.
Утечки намекают на официальный анонс 8 января, а аксессуары могут поступить в продажу уже 28 марта. Nintendo рассчитывает повторить успех предшественника.