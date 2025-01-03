В сеть слили фото матплаты Nintendo Switch 2

Ожидается, что в док-режиме Switch 2 будет поддерживать максимум 4K при 30 FPS. Да, новинка Nintendo продолжит концепцию гибридной консоли, сочетая портативный и домашний режимы.

Утечки намекают на официальный анонс 8 января, а аксессуары могут поступить в продажу уже 28 марта. Nintendo рассчитывает повторить успех предшественника.