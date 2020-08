В сеть слили игровой процесс неаносированной Need for Speed следующего поколения

Напомним, что первые упоминания об игре появились благодаря самой EA — еще в июне текущего года компания поделилась тизер-видео новой Need for Speed. Сейчас же, благодаря YouTube-блогеру под ником BlackPanthaa, мы можем увидеть, как выглядели ранние билды новой игры серии. Основываясь на этом видео уже сейчас можно понять, что физика поведения автомобиля мало чем будет отличаться от последних NFS. Учитывая, что многие фанаты просят вернуть “ощущение” от езды, как в Need for Speed: Most Wanted (2005), новую игру явно ждет немалое количество критики со стороны пользователей.

Напомним, что PlayStation 5 и Xbox Series X должны поступит в продажу в период рождественских праздников 2020 года. Более подробная информация на этот счет, в том числе и цена новинок, ожидается как от Microsoft, так и от Sony до конца лета.