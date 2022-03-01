В сеть слили исходный код технологии NVIDIA по улучшению графики в играх

Теперь же появилась информация о новом витке инцидента. Оказалось, что в числе 1 ТБ украденных сведений, были и исходные данные технологии DLSS (Deep Learning Super Sampling). Её суть заключается в улучшении графики в играх при помощи нейросетей — когда проект, созданный в FullHD, без использования дополнительных вычислительных ресурсов видеокарты «рисуется» в 4К.

По данным инсайдера, папка с исходниками свежей версии технологии (DLSS 2.2) содержит также файл DLSS_Programming_Guide_Release. Она предназначается для игровых разработчиков — в ней NVIDIA делится информацией, как систему можно внедрить непосредственно в проект.