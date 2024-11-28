В сеть слили качественные изображения новых контроллеров Valve — Steam Controller 2 и Roy

Roy — это контроллеры для будущего шлема виртуальной реальности Valve под кодовым названием Deckard.

Устройство, по слухам, будет автономным, на базе ARM-чипа, и сможет работать без подключения к ПК. На данный момент существует несколько прототипов Roy, однако какая версия поступит в продажу, пока неизвестно.