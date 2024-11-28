В сеть слили качественные изображения новых контроллеров Valve — Steam Controller 2 и Roy

Опубликовано 28 ноября 2024, 07:151 мин.
В сеть слили качественные изображения новых контроллеров Valve — Steam Controller 2 и RoyЖдем анонса
В сеть утекли рендеры двух новых устройств от Valve, известных под кодовыми именами Ibex и Roy. Ранее информация об этих аксессуарах уже публиковалась изданием The Verge.
Ibex — это второе поколение геймпада Steam Controller, который должен заменить первую модель 2015 года.
Дизайн обновленного устройства значительно отличается от предшественника. Трекпады сохранились, но стали квадратными, как у Steam Deck, а сам геймпад внешне напоминает портативную консоль без экрана.
Новинка получит два аналоговых стика, триггеры, крестовину и набор круглых кнопок.
Roy — это контроллеры для будущего шлема виртуальной реальности Valve под кодовым названием Deckard.
Устройство, по слухам, будет автономным, на базе ARM-чипа, и сможет работать без подключения к ПК. На данный момент существует несколько прототипов Roy, однако какая версия поступит в продажу, пока неизвестно.