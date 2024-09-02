В сеть слили ключевые характеристики и цену PlayStation 5 Pro

По его словам, Sony представит консоль уже 9 сентября 2024 года через блог-пост, а не через традиционное крупное мероприятие. Это может быть разумным решением, учитывая, что консоль, скорее всего, будет популярна вне зависимости от формы анонса.

Утечка утверждает, что PS5 Pro поступит в продажу 6 декабря 2024 года и будет представлена в двух вариантах: с дисководом и без него.

Версия без дисковода будет стоить $599, а версия с поддержкой физических носителей — $699. Это на $100 больше, чем цена оригинальной PlayStation 5 на момент её выхода.

Что же до «железной» части новинки, то от нее ждут графику RDNA3 (33.5 Тфлопс), процессор AMD Zen 2 на 3.9 ГГц, 16 ГБ GDDR6-памяти и функцию PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), которая обеспечит 4K-разрешение при частоте 120 кадров в секунду.

Таким образом, PlayStation 5 Pro, скорее всего, будет представлять собой улучшенную версию текущей модели с более мощными графическими возможностями, но без перехода на новое поколение консолей.

В принципе, это было ожидаемо.