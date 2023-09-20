В Сеть слили новый Xbox, который Microsoft выпустит в 2024 году

Кодовое имя новинки — «Brooklin». Информация об устройстве неожиданно просочилась из документов FTC.

Консоль получит цилиндрический дизайн и будет поставляться без дисковода. Внутренние документы Microsoft отмечают, что девайс оснастят 2 ТБ памяти, USB-C портом с поддержкой быстрой зарядки и «совершенно новым, более погружающим контроллером».

Новый контроллер, кодовое имя которого «Sebile», будет представлен позже в 2023 году по цене $69,99.