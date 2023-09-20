В Сеть слили новый Xbox, который Microsoft выпустит в 2024 году

В Сеть слили новый Xbox, который Microsoft выпустит в 2024 годуПо цене нынешнего Xbox Series X
В преддверии 2024 года Microsoft готовит к выпуску обновлённую версию своей консоли Xbox Series X.
Кодовое имя новинки — «Brooklin». Информация об устройстве неожиданно просочилась из документов FTC.
Консоль получит цилиндрический дизайн и будет поставляться без дисковода. Внутренние документы Microsoft отмечают, что девайс оснастят 2 ТБ памяти, USB-C портом с поддержкой быстрой зарядки и «совершенно новым, более погружающим контроллером».
Новый контроллер, кодовое имя которого «Sebile», будет представлен позже в 2023 году по цене $69,99.
Он будет оснащён акселерометром, который позволит «просто поднять» его для активации. Контроллер также будет поддерживать прямое подключение к облаку, Bluetooth 5.2 и обновлённое «Xbox Wireless 2» соединение.
Внутри новой Xbox Series X будет поддержка Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, а также уменьшенный на 6 нм кристалл для повышения эффективности. Мощность блока питания снизится на 15%. Цена останется на уровне $499, как и у текущей Xbox Series X.