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09:12, 20 сентября 2023
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В Сеть слили новый Xbox, который Microsoft выпустит в 2024 году

По цене нынешнего Xbox Series X

В преддверии 2024 года Microsoft готовит к выпуску обновлённую версию своей консоли Xbox Series X.

Кодовое имя новинки — «Brooklin». Информация об устройстве неожиданно просочилась из документов FTC.

Консоль получит цилиндрический дизайн и будет поставляться без дисковода. Внутренние документы Microsoft отмечают, что девайс оснастят 2 ТБ памяти, USB-C портом с поддержкой быстрой зарядки и «совершенно новым, более погружающим контроллером».

Новый контроллер, кодовое имя которого «Sebile», будет представлен позже в 2023 году по цене $69,99.

В Сеть слили новый Xbox, который Microsoft выпустит в 2024 году
© The Verge

Он будет оснащён акселерометром, который позволит «просто поднять» его для активации. Контроллер также будет поддерживать прямое подключение к облаку, Bluetooth 5.2 и обновлённое «Xbox Wireless 2» соединение.

Внутри новой Xbox Series X будет поддержка Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, а также уменьшенный на 6 нм кристалл для повышения эффективности. Мощность блока питания снизится на 15%. Цена останется на уровне $499, как и у текущей Xbox Series X.

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