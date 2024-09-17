В сеть слили официальное название нового поколения консоли Nintendo Switch

По данным инсайдеров, новое устройство будет называться просто — Nintendo Switch 2. Более того, оно уже запущено в массовое производство.

Как сообщает пользователь fwd-bwd на форуме Famiboard, информацию о производстве раскрыл рабочий с китайского завода. Он утверждает, что производство консоли уже стартовало, а каждый работник выпускает по 1000 единиц в день.

Новая система немного крупнее оригинала, имеет меньшую рамку экрана и будет поставляться с черно-белыми контроллерами Joy-Con. На корпусе консоли замечен логотип с цифрой «2», что и указывает на возможное название — Nintendo Switch 2.

Дополнительные подробности о консоли раскрывает издание Taiwan Economic Daily. Сообщается, что новая модель будет обладать улучшенным временем работы от батареи, поддержкой ИИ-технологий и NVIDIA DLSS.

Консоль также получит дизайн с двумя экранами. Цена устройства составит около $400.