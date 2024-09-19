В сеть слили первое живое фото карманной консоли Nintendo Switch 2

Опубликовано 19 сентября 2024, 07:391 мин.
В сеть слили первое живое фото карманной консоли Nintendo Switch 2Мы все еще ждем анонса
На Reddit случилась масштабная утечка (в том числе и первое живое фото) карманной консоли Nintendo Switch 2, которая позволяет взглянуть на частичный дизайн грядущей новинки.
Судя по изображениям, новая Switch 2 получит увеличенный дисплей и более тонкие рамки, что делает устройство визуально тоньше текущей модели.
Есть и рендеры, на которых видна разница в размерах между панелями двух поколений. Интересно, что контроллеры Joy-Con будут крепиться на магнитах.
Помимо фотографий, в сеть утекли и предполагаемые технические характеристики. Консоль может получить 8-дюймовый экран (против 6.2 дюйма у оригинала), процессор GMLX30-R-A1 или T239, 6 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500 и 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1.