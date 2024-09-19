В сеть слили первое живое фото карманной консоли Nintendo Switch 2

Судя по изображениям, новая Switch 2 получит увеличенный дисплей и более тонкие рамки, что делает устройство визуально тоньше текущей модели.

Есть и рендеры, на которых видна разница в размерах между панелями двух поколений. Интересно, что контроллеры Joy-Con будут крепиться на магнитах.