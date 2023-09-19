В Сеть слили планы Microsoft по покупке Nintendo или Valve

Из утекшего письма Фила Спенсера, главы подразделения Xbox, стало ясно, что в 2020 году компания рассматривала варианты приобретения либо Nintendo, либо Valve.

Спенсер больше склонялся к японскому гиганту, но понимал, что шансы на сделку минимальны. Кроме того, руководство Microsoft также не исключало возможность покупки Valve.

Переговоры также велись с Warner Bros. Interactive, но без конкретных результатов. В итоге, Microsoft приобрела издательство ZeniMax вместе с Bethesda Softworks.

Отметим, что данная новость стала настоящим сюрпризом для игрового сообщества и аналитиков. Теперь мы можем с чуть большим пониманием спекулировать о будущем игровой индустрии и стратегии редмондцев.

Стоит ли ожидать новых попыток приобретений или компания удовлетворена текущим положением? Только время покажет.