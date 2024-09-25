В сеть слили подробности о чипе AMD Z2 Extreme для карманных консолей нового поколения

Как стало известно, AMD готовит этот чип для мобильных устройств, однако его официальный релиз ожидается не ранее 2025 года.

Информация о процессоре стала известна благодаря накладной, в которой указано, что чип будет иметь 8 ядер и поддерживать работу с памятью LPDDR5X. Также указано, что новинка будет использовать FP8-сокет и иметь тепловую мощность 28 Вт.

Эксперты отмечают, что Z2 Extreme предназначен для игровых устройств, а его главная особенность — поддержка высокопроизводительной графики RDNA 3.5.

Это делает чип подходящим для карманных консолей, таких как Asus ROG Ally и Lenovo Legion Go. Ожидается, что с ним такие девайсы смогут работать на разрешениях до 1080p, эффективно распределяя мощность между графикой и памятью.