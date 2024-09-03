В сеть слили процессор AMD для консоли нового поколения PlayStation 6

В сеть слили процессор AMD для консоли нового поколения PlayStation 6Вот и начали появляться первые слухи о новых консолях
Судя по утечкам, новинка будет оснащена новейшей памятью GDDR7, которая почти вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с GDDR6. Это может стать большим шагом вперед для игровой индустрии.
GDDR7 обещает обеспечить до 1.5 ТБ/с пропускной способности, что значительно повысит производительность в играх.
Этот тип памяти может использоваться в будущих графических процессорах и его интеграция в APU (Accelerated Processing Unit) должна сделать консоли еще мощнее.
В настоящее время AMD активно работает над новыми процессорами, такими как Strix Halo, которые могут включать до 16 ядер Zen 5 и 40 графических ядер RDNA 3.5. Эти процессоры требуют огромного количества памяти для обработки графики и GDDR7 может стать ключевым элементом для достижения высокой производительности.