В сеть слили процессор AMD для консоли нового поколения PlayStation 6

Судя по утечкам, новинка будет оснащена новейшей памятью GDDR7, которая почти вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с GDDR6. Это может стать большим шагом вперед для игровой индустрии.

GDDR7 обещает обеспечить до 1.5 ТБ/с пропускной способности, что значительно повысит производительность в играх.