Игры
Опубликовано 03 сентября 2024, 07:07
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В сеть слили процессор AMD для консоли нового поколения PlayStation 6

Вот и начали появляться первые слухи о новых консолях
Инсайдеры слили информацию о новом процессоре AMD, который, возможно, будет использоваться в следующем поколении консолей, таких как PlayStation 6.
В сеть слили процессор AMD для консоли нового поколения PlayStation 6
© Wccftech

Судя по утечкам, новинка будет оснащена новейшей памятью GDDR7, которая почти вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с GDDR6. Это может стать большим шагом вперед для игровой индустрии.

GDDR7 обещает обеспечить до 1.5 ТБ/с пропускной способности, что значительно повысит производительность в играх.

В сеть слили процессор AMD для консоли нового поколения PlayStation 6
© Wccftech

Этот тип памяти может использоваться в будущих графических процессорах и его интеграция в APU (Accelerated Processing Unit) должна сделать консоли еще мощнее.

В настоящее время AMD активно работает над новыми процессорами, такими как Strix Halo, которые могут включать до 16 ядер Zen 5 и 40 графических ядер RDNA 3.5. Эти процессоры требуют огромного количества памяти для обработки графики и GDDR7 может стать ключевым элементом для достижения высокой производительности.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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