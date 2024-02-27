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Игры
Опубликовано 27 февраля 2024, 10:31
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В сеть слили раннюю версию The Sims 5. Ее можно запустить

Слишком много подобного в последнее время
Неужели это произошло? В сеть утек билд The Sims 5, и фанаты уже вовсю делятся скриншотами и первыми впечатлениями.

Судя по всему, EA готовит как минимум две версии игры: для ПК и мобильных устройств. Счастливчики, которым удалось запустить прототип, говорят, что он выглядит многообещающе.

В слитой версии есть редактор персонажей, режим строительства и даже несколько готовых локаций. Графика, конечно, далека от финальной, но уже сейчас видно, что она будет значительно лучше, чем в The Sims 4.

© Reddit

Интересно, что ПК-версия игры, судя по всему, будет защищена антипиратской системой Denuvo. Это может расстроить некоторых фанатов, но EA, скорее всего, хочет обезопасить себя от пиратства.

Официальной информации о дате релиза The Sims 5 пока нет. Но утечка ранней версии игры говорит о том, что релиз может быть уже не за горами.

Источник:Reddit
Автор:Булат Кармак
Теги:
#игры
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#утечка