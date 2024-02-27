В сеть слили раннюю версию The Sims 5. Ее можно запустить

Судя по всему, EA готовит как минимум две версии игры: для ПК и мобильных устройств. Счастливчики, которым удалось запустить прототип, говорят, что он выглядит многообещающе.

В слитой версии есть редактор персонажей, режим строительства и даже несколько готовых локаций. Графика, конечно, далека от финальной, но уже сейчас видно, что она будет значительно лучше, чем в The Sims 4.