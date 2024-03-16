В Сеть слили снимки с отменённой версией S.T.A.L.K.E.R. для PlayStation Portable

Согласно описанию, игра разрабатывалась для портативной консоли PlayStation Portable. Игровой процесс предполагал управление Меченым от третьего лица, что нестандартно для этого шутера, так как во всех играх серии управление главным персонажем проходило в режиме от первого лица.

Если бы тайтл вышел, в игре были бы реализованы три главных пути следования и развития персонажа с линейными сюжетом и уровнями. В сюжете также были бы представлены торговец Сидорович, район бара «100 Рентген» и учёные, которые исследуют аномалии Зоны.

В игре могла бы быть реализована модификация оборудования и снаряжения, а также новые типы мутантов.

Как бы называлась эта версия S.T.A.L.K.E.R. и почему проект был отменён, неизвестно.