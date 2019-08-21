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В сеть утек внешний вид Терминатора в новом Mortal Kombat

А также Спауна, Синдел и Джокера
Ни для кого не секрет, что создатели Mortal Kombat 11 готовят для нас целый пак с новыми персонажами. О некоторых из них разработчики объявили еще весной, а кое-то оставался в тени до последнего. Но вот в преддверии выхода трейлера, анонсирующего внешний вид каждого бойца из грядущего DLC, в сеть утек постер с изображением новых героев. В том числе засветился и “железный Арни”.

Фанаты игры смогли достать превью-обложку к ролику, который должен выйти в ближайшее время. Согласно ему, помимо Шан Цуна и Ночного Волка уже доступных для игры, а также Синдел и Спауна, о которых нам рассказали разработчики весной, в числе дополнительных бойцов окажутся Терминатор с Джокером. Последний уже имел опыт появления в играх от разработчиков Mortal Kombat в рамках другой серии файтингов — Injustice.

Помимо внешнего вида бойцов, изображение прояснило, в каком порядке и в каких числах новые персонажи будут доступны для игроков. Напомним, что все вышеназванные бойцы входят в так называемый Kombat Pack, который шел вместе с Premium-изданием игры. Если же у вас обычное издание, то дополнительных персонажей можно купить отдельно.

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