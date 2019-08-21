В сеть утек внешний вид Терминатора в новом Mortal Kombat

Фанаты игры смогли достать превью-обложку к ролику, который должен выйти в ближайшее время. Согласно ему, помимо Шан Цуна и Ночного Волка уже доступных для игры, а также Синдел и Спауна, о которых нам рассказали разработчики весной, в числе дополнительных бойцов окажутся Терминатор с Джокером. Последний уже имел опыт появления в играх от разработчиков Mortal Kombat в рамках другой серии файтингов — Injustice.

Помимо внешнего вида бойцов, изображение прояснило, в каком порядке и в каких числах новые персонажи будут доступны для игроков. Напомним, что все вышеназванные бойцы входят в так называемый Kombat Pack, который шел вместе с Premium-изданием игры. Если же у вас обычное издание, то дополнительных персонажей можно купить отдельно.