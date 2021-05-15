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Сегодня в 08:03
В сеть утекла часть кода игры Fall Guys
А все благодаря свежему обновлению
Разработчики многопользовательской аркады Fall Guys выпустили свежее обновление, в результате чего в сеть утекла часть кода игры.
Утекший код заметил создатель базы данных SteamDB Павел Дюндик. В SteamDB отметили, что разработчики студии Mediatonic сами допустили попадание кода игры в свежем обновлении в Steam. Стоит отметить, что в сеть попал не полный исходный код тайтла Fall Guys, а лишь промежуточный код сторонних библиотек, но частично утек код самой игры.
Благодаря утечке энтузиасты смогут быстрее реализовать моды для тайтла, а также разработать чит-коды. Что интересно, в утечке можно найти папку с названием BackUpThisFolder_ButDontShipItWithYourGame, что переводится как “сохрани эту папку, но не оставляй ее в игре”. По словам Павла Дюндика, всего папок с подобными названиями в коде примерно 111.