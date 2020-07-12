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В сеть утекла дата выхода новой части Assassinʼs Creed
Assassinʼs Creed Valhalla
В сеть утекла дата выхода новой части Assassinʼs Creed. Так, в итальянских социальных сетях был опубликован ролик с датой выхода грядущей игры. Сделано это было, вероятнее всего, по случайности, поскольку вскоре публикацию удалили. Однако как известно, что однажды попало в сеть - остаётся в ней навсегда.
Так, согласно опубликованным, и впоследствии удаленным данным, грядущая часть знаменитой франшизы выйдет лишь в ноябре, а именно 17 числа.
Напомним, что события в грядущей Assassinʼs Creed Valhalla будут происходить в 873 году, в период завоеваний викингов. Так, геймерам будет предоставлена роль воителя Эйфора, которому необходимо вести своих сородичей от берегов холодной Норвегии до плодородных земель Англии в поисках нового дома. Однако по ходу игры герою и всему клану предстоит отбиваться от лидеров четырех англо-саксонских королевств, в числе которых Уэссекса, Нортумбрии, Восточной Англии и Мерсии во главе с Альфредом Великим.