В сеть утекла дата выхода новой части Assassinʼs Creed

Так, согласно опубликованным, и впоследствии удаленным данным, грядущая часть знаменитой франшизы выйдет лишь в ноябре, а именно 17 числа.

Напомним, что события в грядущей Assassinʼs Creed Valhalla будут происходить в 873 году, в период завоеваний викингов. Так, геймерам будет предоставлена роль воителя Эйфора, которому необходимо вести своих сородичей от берегов холодной Норвегии до плодородных земель Англии в поисках нового дома. Однако по ходу игры герою и всему клану предстоит отбиваться от лидеров четырех англо-саксонских королевств, в числе которых Уэссекса, Нортумбрии, Восточной Англии и Мерсии во главе с Альфредом Великим.